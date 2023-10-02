Пекин, 2 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт упал в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщил 2 октября информационный портал «Пэнпай».

По данным портала, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

ЧП произошло 1 октября. Известно, что воздушное судно принадлежало авиаклубу «Аньхой цзиньин».

По данному авиапроисшествию ведётся следствие.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года небольшой самолёт упал на частный дом в городе Сянъян в китайской провинции Хубэй. Свидетели этого происшествия заявили, что слышали взрыв.