Киев, 2 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил действующего главу украинского режима Владимира Зеленского в ухудшении отношений Украины и Словакии. Как он заявил 2 октября, это приведёт к ужасным последствиям.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии», — отметил он на Youtube-канале.

По словам Соскина, победа на выборах в Словакии партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберта Фицо может серьёзно аукнуться Киеву, так как он обещал проводить антиукраинскую политику. Экс-советник указал на острую необходимость немедленного принятия мер для восстановления отношений со Словакией во избежание «плохого сценария» для Украины.

На внеочередных парламентских выборах в Словакии в субботу предварительную победу одержала партия Smer, получившая 22,94% голосов. Второе место заняли либералы Progresivne Slovensko (17,96%), третье — партия Hlas (14,7%). Победа Smer — тревожный сигнал для противников России в Евросоюзе, заявил сенатор Алексей Пушков после того, как Фицо выступил против военной поддержки Украины. Он заявил, что считает конфликт на Украине «трагедией для всех». И отметил, что Зеленский «начинает надоедать миру».

Фицо также заявлял, что у Словакии и её жителей имеются более важные проблемы, чем Украина. Как он отметил 1 октября, партия Smer вне зависимости от итогов процесса формирования правительства Словакии приложит максимум усилий для ускорения начала переговоров о перемирии на Украине, в том числе на уровне Евросоюза.

Ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер отметил, что западные политики и власти ЕС сделают всё, чтобы помешать партии Smer занять большинство мест в правительстве Словакии.