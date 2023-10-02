Тобольск, Тюменская область, 2 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В квартире в Тобольске, где вечером 1 октября произошёл взрыв газа, жила женщина с двумя маленькими дочками. Не так давно девочки отправились жить в Иоанновведенский женский монастырь, сообщил источник ИА Регнум.

Игорь Полуянов/ТАСС

Взрыв в пятиэтажке в Тобольске на улице Семёна Ремезова прогремел примерно в 21:10 в воскресенье. По данным источника, квартира принадлежит неработающей 42-летней Надежде М.

После взрыва возник сильный пожар, хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами 80% тела. Также в результате происшествия пострадали ещё два человека.

Как рассказал собеседник агентства, у Надежды двое детей — 2010 и 2011 годов рождения. Обе девочки — ученицы православной гимназии. Буквально месяц назад они съехали от матери в женский монастырь.

Очевидцы происшествия рассказали РЕН ТВ, что детям повезло переехать от матери. Семью соседи описывают как неблагополучную. По их словам, ранее в этой квартире уже отключали газ. Причина взрыва на данный момент устанавливается. Возбуждено уголовное дело.