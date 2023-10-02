Липецк, 2 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Липецке полиция задержала подозреваемого в убийстве четырёхлетней девочки. Им оказался отчим ребёнка. Об этом 2 октября сообщили в региональном следственном управлении.

СУ СК России по Липецкой области

Трагедия разыгралась вечером 1 октября. Нетрезвый мужчина в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения её четырёхлетней дочери. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребёнка.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельна произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении матери. Подозреваемая предприняла попытку свести счёты с жизнью, после чего её госпитализировали. Однако медикам спасти её не удалось. Следствие начало проверку.

В Краснодаре 6 сентября следствие возбудило уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки, в совершении которого заподозрили её мать. По данным СК, женщина поместила ребёнка в ванну с водой и удерживала до тех пор, пока девочка не перестала подавать признаков жизни. После этого подозреваемая сама обратилась в экстренную службу, сообщив о произошедшем. Женщину доставили к следователю. В отношении неё назначат психолого-психиатрическую экспертизу.