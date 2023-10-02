Берлин, 2 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Украина потеряла несколько позиций в списке приоритетов США, в связи с чем Киеву стоит задуматься о выходе из конфликта, отказавшись от планов «победы над Россией». Об этом 2 октября написал обозреватель Роланд Неллес в статье для немецкого журнала Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам репортёра, предстоящие выборы президента США ставит конфликт на Украине в американской повестке на второй план на фоне таких тем, как нелегальная миграция на границе с Мексикой.

«Украина опустилась в списке приоритетов Вашингтона на несколько позиций», — отметил Неллес.

Он пояснил, что Киеву в скором времени, вероятно, придётся задуматься о создании стратегии выхода из конфликта даже без достижения заявленной им цели «победить Россию».

Как сообщало ИА Регнум, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что принятие властями США временного бюджета без средств на поддержку Украины не изменит их позицию по украинскому конфликту и является шоу на публику. По мнению дипломата, Вашингтон найдёт деньги для продолжения помощи Киеву.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден 1 октября подписал ранее одобренный Конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства до 17 ноября. Это позволило устранить ожидаемый шатдаун деятельности американских властей, который в противном случае мог произойти в воскресенье.

Ранее в этот же день Байден указал, что Вашингтон не должен позволять себе прекращать помощь Украине, однако в этом соглашении не предусмотрено нового финансирования Вашингтоном Киева. Американский лидер уточнил, что ждёт от спикера палаты представителей Кевина Маккарти полной приверженности дальнейшей поддержки Украины.