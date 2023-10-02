Анапа, Краснодарский край, 2 октября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 1 сентября город-курорт Анапу и совершил чин великого освящения храма в честь святого равноапостольного князя Владимира. Также патриарх указом вручил президенту AVA Group Вагану Арутюняну награду Русской православной церкви, орден преподобного Серафима Саровского 2-й степени за помощь Екатеринодарской и Кубанской епархии и помощь в строительстве Крещенского парка.

AVA Group Патриарх Кирилл освятил храм в Анапе

Предстоятель РПЦ вместе с архиереями Кубанской митрополии провел в новопосвящённом храме литургию. На сегодняшний день рядом с храмом завершается обустройство Крещенского парка, который откроют в ноябре. В создании нового общественного пространства для жителей города принимает участие инвестиционный холдинг AVA Group.

«В современном мире бизнес должен нести ответственность за сохранение культурного наследия, истории и традиций своей страны. Прежде всего это относится к воспитанию молодого поколения», — сказал президент AVA Group Ваган Арутюнян. Он подчеркнул, что одной из главных инвестиций является вложение средств в создание условий, в которых вырастет поколение, способное нести духовные ценности, патриоты страны.

Крещенский парк расположен в микрорайоне Высокий берег Анапы рядом с храмом князя Владимира. Храм входит в православный просветительский комплекс вместе с Крещенским парком. Входящих встречает звонница, в центре общественной территории находится 33-метровый светомузыкальный фонтан, публичные мероприятия и праздники будут проходить в амфитеатре под открытым небом. Также в Крещенском парке будет работать церковная школа, самая большая в Анапе детская площадка и спортивное ядро.

Сердце парка — Тропа истории Крещения Руси. На 12 арочных сводах, соединенных по кругу, можно будет увидеть этапы важнейшего для страны исторического события. Рядом расположена крестильная купель имени княгини Ольги, созданная в форме креста.

Парк будет открыт для свободного посещения и станет новой туристической локацией Краснодарского края благодаря масштабу проекта, технологиям строительства, современному оборудованию и просветительской миссии — такой проект уникален для России.

На 7,5 га будут расположены прогулочные аллеи, места для отдыха, спортивные площадки и малые архитектурные формы, а также административно-хозяйственные постройки, церковная школа на 100 человек, сцена для выступления православного хора.

Первый камень, который ознаменовал собой строительство Крещенского парка в городе-курорте Анапе, был заложен в день одного из самых почитаемых православных праздников — Крещение (19 января).