Донецк, 2 октября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Украинские военные расстреляли группу сослуживцев при попытке последних сдаться в плен Вооружённым силам России. Об этом 2 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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Как отметил глава региона, Киев применяет заградительные отряды, набранные из членов националистических формирований, которые призваны не допустить сдачи в плен и могут для этого уничтожать целые группы военных ВСУ.

Пушилин уточнил, что один из таких случаев произошёл на линии боевого соприкосновения в последние несколько дней.

«На Времевском выступе наши операторы с беспилотника наблюдали, когда группа шла сдаваться в плен и была в спину расстреляна как раз со стороны некогда своих подразделений. Это не новое что-то, такой оголтелый украинский режим, который ни перед чем не останавливается», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее разведчик Вооружённых сил России заявил, что российские солдаты взяли в плен в районе Артёмовска две группы мобилизованных украинских военных. Один из пленных заявил, что его группу отправили для наблюдения и пообещали помощь разведчиков с дронами, однако затем бросили на произвол судьбы.

Российский военный «Южной» группировки войск с позывным Кортес 2 октября рассказал, как вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского бойца. По последнему открыли огонь его же сослуживцы для того, чтобы тот не попал в плен.

Офицер-инструктор группировки российских войск «Юг» с позывным Аид 1 октября сообщил, что ВСУ стараются уничтожать ещё у линии фронта своих военных, которые попадают в плен. Он отметил, что это делается Киевом, чтобы не допустить утечки информации.