Москва, 2 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Принятый недавно в некоторых странах Евросоюза запрет на въезд на их территорию автомобилей с российскими номерами является абсурдом. Об этом 2 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Петр Ковалев/ТАСС

Как отметил представитель Кремля, Россия в таких случаях должна поступать так, как лучше для неё, и реакцией на такого рода действия не всегда должны быть зеркальные меры.

«Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения», — сказал он.

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