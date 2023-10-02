Москва, 2 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Никаких обращений президента Владимира Путина по поводу произошедшего в 1993 году расстрела Дома Советов в Москве не будет, сообщил 2 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он назвал «частью истории» события 1993 года, из которых российское руководство вынесло уроки. По словам Пескова, сегодня подобные вещи невозможны, поскольку в российском обществе высок уровень консолидации вокруг президента.

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