Омск, 2 октября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу улучшить обеспечение населения и медицинских учреждений региона лекарственными препаратами. Правительство региона приняло постановление, которое предусматривает, в частности, увеличение в 2023 году бюджета для обеспечения клинического онкологического диспансера лекарственными препаратами для пациентов в объеме 100 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Правительство предложило выделить эту сумму на покупку таргетных препаратов — жизненно необходимых онкологическим пациентам медикаментов, которые проходят лечение по таблетированной схеме. У клинического онкологического диспансера недостаточно собственных средств для приобретения таких препаратов.

«Эти лекарства пациенты смогут получать по рецепту лечащего врача, — рассказал главный врач клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов. — Данная мера позволит увеличить приверженность пациентов к лечению, улучшит качество их жизни, снизит нагрузку на дневной стационар диспансера. Мы сможем оказать специализированную медицинскую помощь большему количеству пациентов без прерывания лечения».

Выделение дополнительных 100 млн рублей на приобретение специализированных лекарственных препаратов направлено на решение вопроса с получением онкопациентами необходимых им медикаментов.