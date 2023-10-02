Стокгольм, 2 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 2023 году престижной награды удостоили учёных из Венгрии и США Каталин Карико и Дрю Вайссмана. Об этом 2 октября сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Пенсильванский университет Ученые Каталин Карико и Дрю Вайссман

Премию присудили за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19. Их работа помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.

Как сообщало ИА Регнум, премия в области физиологии и медицины присуждается с 1901 года. В 2022 году Нобелевскую премию в этой области получил шведский биолог Сванте Пэбу, совершивший открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека.

Торжественная церемония вручения Нобелевских премий по медицине, физике, химии, литературе и экономике состоялась 10 декабря прошлого года в Стокгольмской филармонии. Дипломы и золотые медали 11 лауреатам передал король Швеции Карл XVI Густав.

В 2023 году, так же как и годом ранее, послам из России и Белоруссии отказали в участии в церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме. В Нобелевском фонде заявили, что учли резкую реакцию в Швеции из-за решения пригласить на вручение послов всех стран.