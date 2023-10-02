Москва, 2 октября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Если США начнут сокращать объёмы финансовой помощи Украине, то для Европейского союза это обернётся большими проблемами — и с украинскими мигрантами, и с продажей европейского оружия на чёрный рынок. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 октября заявил Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель посетовал на то, что проект финансирования работы правительства США не предусматривает выделения средств на помощь Украине.

По словам Денисова, несмотря на то, что в этом проекте не прописали выделения денег на поддержку киевского режима, это не означает, что Вашингтон собирается отказаться от финансовой помощи Украине. Политолог напомнил, что в арсенале США есть целый ряд методов и инструментов, с помощью которых они могут финансировать и поддерживать украинскую сторону.

«Мы же помним, что за последние полтора года использовались и займы Международного валютного фонда, и других международных институтов. Поэтому США всегда могут внеочередным траншем обеспечить поддержку Киева», — сказал Денисов.

Но почему тогда так озабочен Боррель? Денисов полагает, что беспокойство евробюрократа вполне понятно — если поддержка Украины со стороны США начнёт сокращаться, то Европейскому союзу придётся либо компенсировать Украине недоданные Вашингтоном деньги, либо сталкиваться с целым списком новых рисков и угроз.

«В Брюсселе прекрасно понимают, что если будет сокращаться финансовая поддержка Украины, то это моментально отразится на социальной составляющей этого государства. Как следствие, всё больше людей будут стремиться остаться в Европейском союзе. А все ли страны ЕС могут позволить себе содержать миллионы украинцев? Для многих государств Евросоюза это огромная проблема. И итоги выборов в Словакии это в очередной раз подтверждают. Это очень серьёзный звоночек для Европейского союза. И это только первая ласточка», — заявил Денисов.

Он заметил, что даже по тем социологическим исследованиям, которые проводятся в Европейском союзе (в частности исследования Евробарометра), видно, что с каждым месяцем в ЕС остаётся всё меньше сторонников финансовой и военной поддержки Украины.

«Кроме того, чем меньше будет поддержка Украины, тем сильнее будут соблазны украинских коррупционных чиновников продавать вооружения на чёрные рынки Европы», — пояснил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Борреля, Европейский союз удивлён и сожалеет из-за того, что власти США «в последний момент» приняли проект финансирования работы американского правительства, который не предусматривает выделения средств на помощь киевскому режиму. В то же время он заверил, что помощь Евросоюза киевскому режиму не зависит от США.

Также Боррель спрогнозировал, что перед вступлением в Европейский союза Украину ждёт «трудный бой». Что касается Европы, то там, по словам Борреля, хотят, чтобы Украина как можно раньше вступила в ЕС. Это будто бы станет лучшей гарантией безопасности киевского режима. Однако обретение Киевом членского билета ЕС произойдёт, как заметил Боррель, «не завтра и не послезавтра».

Глава европейской дипломатии также заверил, что Киев не останется без долгосрочной помощи Евросоюза вне зависимости от того, что происходит в США.

По словам Борреля, Евросоюз готовится взять на себя новые долгосрочные обязательства в сфере безопасности Украины.