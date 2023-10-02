Москва, 2 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Время следования в пути по железнодорожной сети между Москвой и Адлером к 2030 году может сократиться в два раза, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Компания «Скоростные магистрали"/РИА Новости Концепт высокоскоростного поезда

«Обеспечено улучшение транспортного обслуживания курортной зоны юга России», — отмечается в документе.

Так пассажиры, следующие из Москвы в Адлер, к 2030 году смогут преодолеть это расстояние за 16 часов, а не за 32 часа.

Кроме того, что касается грузовых перевозок, то провозную способность железнодорожной сети в районе Азово-Черноморского бассейна планируют увеличить до 152 млн тонн до конца 2030 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин заявил, что после реализации высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо будет продолжить её до Адлера и Луганска.

«Российские железные дороги» (РЖД) на летний период 2023 года назначили на юг России 1500 дополнительных поездов. В компании пояснили, что поезда соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском.