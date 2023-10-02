Вашингтон, 2 октября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Российские беспилотные летательные аппараты эффективно рассекречивают позиции украинских снайперов. Об этом 2 октября написала американская газета The New York Times со ссылкой на военных ВСУ.

Станислав Красильников/РИА Новости

По словам последних, «за каждое нажатие на курок приходится платить», так как используемые российскими военными беспилотники и тепловизоры могут обнаруживать позиции даже хорошо замаскированных снайперов с помощью тепла тел последних.

В публикации уточняется, что российские дроны также могут легко обнаруживать пыль, дым, а иногда и вспышки выстрелов из крупнокалиберного оружия. Кроме этого, военные ВСУ указали на профессионализм российских снайперов в зоне спецоперации.

«У них есть отличные ребята, эффективные. Я считаю, что никогда не следует недооценивать соперника», — рассказал газете один из украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке написал, что Вооружённые силы России адаптировались к новым реалиям на фронте и успешно сбивают самолёты ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Эксперт напомнил, что ранее российские военные за восемь дней неоднократно поразили украинские военные аэродромы на юге и западе страны.

Советник командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат признал, что украинские средства ПВО не могут противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Он уточнил, что ВСУ не сбили ни одной крылатой сверхзвуковой ракеты X-22.

Игнат отметил, что российские военные используют приём быстрой смены траектории движения ракет, из-за чего средства ПВО украинской армии не могут обнаружить их.