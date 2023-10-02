Вашингтон, 2 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Украинский кризис ослабил США и сделал Штаты гораздо менее способными к сдерживанию российской и украинской политик, заявил 2 октября экс-госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео.

Иван Шилов ИА Регнум

«Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас», — сказал он в интервью греческой газете Kathimerini во время визита на первый Американско-Средиземноморский инвестиционный форум в Афинах.

Помпео критично отозвался об управленческих качествах президента США Джо Байдена. По словам экс-госсекретаря, с момента его вступления в должность «мир стал гораздо менее безопасным», что одинаково относится и к гражданам США, и к гражданам стран-союзниц.

«В Афганистане погибло 13 американцев, что стало одной из крупнейших неудач в защите наших граждан в новейшей истории», — отметил Помпео.

По его мнению, власти Ирана приобрели гораздо большее могущество, чем во время нахождения бывшего главы ЦРУ на его посту, а Байден во внутренней политике предает американские традиции, допуская увеличение федерального долга и потерю лидерства страны в сфере энергетики.

«Его неспособность бороться с преступностью и защитить наши границы подрывает те фундаментальные идеи, которые обеспечили Америке столетие лидерства», — подытожил Помпео.

Как сообщало ИА Регнум 23 февраля 2022 года, Помпео обвинил Байдена в способствовании возникновению украинского конфликта. По мнению экс-госсекретаря США, американский лидер в частности мог остановить строительство «Северного потока—2» или ввести реальные санкции в отношении России, но не сделал этого. По мнению Помпео, специальная военная операция на Украине неслучайно началась именно во время президентства Байдена.