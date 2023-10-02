Лондон, 2 октября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины могут использовать крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow на всей международно признанной территории Украины. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС Министр обороны Великобритании Грант Шэппс

«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на приобретённых территориях», ― приводит его слова издание Daily Express.

Шаппс также призвал сохранить военную поддержку Киева.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары Украины по территории России ракетами Taurus оправданными. По её словам, это поможет нарушить снабжение Вооружённых сил РФ.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что поставка крылатых ракет Taurus может привести к началу военного конфликта в Германии, при этом Берлин сам будет виноват в этом.

Кроме того, испанская газета Pais написала, что западные союзники дали Украине «зелёный свет» на использование поставленного ей оружия для осуществления ударов по Крыму. Уточняется, что Киев использует недавно поступившие в его арсенал англо-французские ракеты Storm Shadow, удары по Севастополю осуществлялись именно этим типом ракет.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов, проведённых 23–27 сентября 2022 года. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев продолжает считать всю территорию Донбасса своей территорией.

Украина также не признала итогов референдума, проведённого в 2014 году, на котором большинство жителей Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией, и надеется вернуть Крым под свою юрисдикцию, причём не исключая силового метода.

Глава Украины Владимир Зеленский назвал приемлемый для Киева способ для завершения военных действий на территории страны путём дипломатических переговоров. Для этого, заявил он, российские войска должны отойти к границам 1991 года. Украинский политик подчеркнул, что если президент России Владимир Путин сейчас отступит к границам 1991 года, включающим не только юго-восток Украины, но и Крым, тогда начнётся возможный путь дипломатии.