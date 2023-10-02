Москва, 2 октября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Употребление продуктов питания, вредящих здоровью сосудов, необходимо кардинально ограничить. Об этом 2 октября написала доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале.

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По словам эндокринолога, на первом месте в этом списке находится сахар. Павлова отметила, что в это число входят считающиеся безобидными ароматизированные йогурты, используемые для «здоровых» завтраков и перекусов.

«По сути это такой же десерт, как мороженое и пирожные, а вовсе не полезный завтрак», — написала она.

Врач уточнила, что особенно опасны в этом смысле сладкие газированные напитки, в состав которых помимо сахара входят опасные красители.

Эндокринолог также рекомендовала исключить из каждодневного рациона жирное жареное мясо, в котором содержится огромное количество конечных продуктов гликирования, являющихся одним из самых главных факторов старения. Павлова добавила, что трудно вообразить следящего за своим здоровьем человека, регулярно употребляющего в пищу бекон, тем более поджаренный.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября доктор медицинских наук, известный телеведущий Александр Мясников назвал продукты питания, обладающие противовоспалительным эффектом. В их число вошли пиво и вино.

По словам врача, таким же эффектом обладают фрукты, орехи, овощи, цельные зёрна, хлопья на завтрак, нежирный сыр, а также чай и кофе. При этом Мясников уточнил, что развитию аневризмы, в свою очередь, могут способствовать мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка.