Вена, 2 октября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Сбежавший из России стендап-комик Слава Комиссаренко объявил на концерте в Вене, что разводится с украинской вебкам-моделью Юлией Шашковой.

Соцсети Слава Комиссаренко и Юлия Шашкова

Выступая на сцене, комик пошутил, что больше не сунется в отношения и будет общаться только с парнями, которых знает ещё со школы.

Комиссаренко дал два концерта на сцене Veranstaltungszentrum Rudolfsheim-Fünfhaus в Вене 26 сентября.

О женитьбе Комиссаренко сообщил несколько недель назад. Первые фотографии Комиссаренко с супругой стали появляться в Telegram-каналах 19 сентября. В том же месяце он опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором прокомментировал информацию о том, что его супруга работала вебкам-моделью и снималась в откровенных роликах. Комик написал, что ничего об этом не знал, а когда узнал, ему всё равно соврали. Комиссаренко также сообщил, что в сложившейся ситуации «ужасно всё».

До этого выяснилось, что неравнодушные поклонники комика узнали, что его супруга давно находится в поиске состоятельного партнёра, а пока зарабатывает себе на жизнь откровенными вебкам видео. Подписчики прислали Комиссаренко все ссылки и фото, включая аккаунт его супруги на сайте знакомств.

Комиссаренко получил известность благодаря стендапу на российском канале ТНТ. Он сбежал из Белоруссии, поддержав в 2020 году путч, и начал выступать с критикой и высмеивать президента Александра Лукашенко. После начала СВО комик бежал на Запад. Позднее он не раз жаловался на то, что не пригодился ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании.