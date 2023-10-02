Москва, 2 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Днём 26 сентября соседи обнаружили 94-летнего физика Вадима Никольского во дворе дома без сознания. Мужчину попытались привести в чувства, но он уже не подавал признаков жизни. В 1950-е Вадим Никольский принимал непосредственное участие в атомном проекте СССР. Также его изобретения активно используются в строительстве дорог и даже косметологии. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ФИЦ ХФ РАН Физик Вадим Никольский

«У подъезда дома на улице Варги обнаружено тело 94-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Никольский Вадим Геннадьевич родился 19 марта 1929 года. Он был кандидатом физико-математических наук и доцентом Института химической физики имени Н. Н. Семёнова РАН и одним из старейших его сотрудников. Вадим Геннадьевич пришёл в него на работу в 1953 году, окончив физический факультет МГУ. В те годы советская наука активно работала над атомным проектом. Свою руку к нему приложил и Никольский. Он работал с линейными ускорителями частиц и изучал радиационные процессы. В 1960 году Никольский и его соавтор Николай Яковлевич Бубен зарегистрировали своё открытие под названием «Закономерность радиотермолюминесценции твердых органических веществ».

Его авторам удалось открыть «замороженный свет» — свечение, которое возникает при разогреве облученного замороженного вещества. Это открытие пригодилось для создания новых приборов и разработки стандартов качества материалов для электронной промышленности. Ещё одна важная разработка Вадима Геннадьевича — метод обработки различных материалов, позволяющий разрушать полимерные материалы при очень высоких температурах (метод высокотемпературного сдвигового измельчения (ВСИ). Такая технология сейчас применяется на многих предприятиях. Она решила вопрос переработки автомобильных покрышек, мелкий порошок из них добавляют в асфальтобетонную смесь. Это позволяет сделать дорожное покрытие прочнее. Кроме того, созданные по методу Никольского полимерные порошки используют многие косметические компании для создания скрабов и других продуктов. За время своей научной деятельности Вадим Геннадьевич выпустил более 350 научных работ, среди них 1 открытие, 1 монографию и 75 авторских свидетельств и патентов.