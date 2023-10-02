Донецк, 2 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Командование украинской армии приказало своим военным держать круговую оборону около Купянска и Боровой в Харьковской области. Об этом 2 октября рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на северной части линии фронта ВСУ пока сосредоточили внимание на укреплении обороны.

«Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населённых пунктов Купянск, а также Боровая», — сказал он.

Глава ДНР отметил, что это не исключает возможности проведения украинскими военными активных действий наступательного характера.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский рассказал, что за сутки украинские военные потеряли на купянском направлении свыше двух взводов пехоты и две бронемашины «Козак». Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы у Песчаного, Крахмального и Колодези были уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-37 американского производства, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б» и миномётный расчёт.

Зыбинский 30 сентября заявил, что российские военные сорвали переброску резервов ВСУ в районе Купянска. Также ВСУ потеряли САУ М109 «Паладин», буксируемую гаубицу 2А65 «Мста-Б» и артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» у Песчаного, Малой Шапковки и балки Кривошеева.