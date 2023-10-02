Донецк, 2 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Украинская армия может попытаться в этом месяце осуществить новое контрнаступление, заявил 2 октября глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Global Look Press/Peter Druk/XinHua

«Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем», — заявил Пушилин, говоря о возможных планов Киева попытаться ещё раз провести контрнаступление.

Он также рассказал, что ВСУ перебросили резервы, судя по данным разведки, на угледарское и ореховское направления. Эти подразделения ВСУ формируют на некотором удалении от линии фронта.

«Судя по всему, противник ещё готовится до наступления распутицы провести ещё какие-то активные действия», — добавил Пушилин.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил 4 июня 2023 года, что ВСУ начали контрнаступление. Российский министр обороны Сергей Шойгу 6 июня заявил, что ВСУ начали контрнаступление на разных участках фронта.

Президент России Владимир Путин 9 июня сообщил, что ВСУ начали контрнаступление и пустили в ход резервы. Он назвал провалившейся эту попытку украинской армии наступать.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных в Запорожской области, особенно — на ореховском направлении. Он подчеркнул, что такая сдача в плен стала особенностью контрнаступления ВСУ.