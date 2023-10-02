Киев, 2 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. В городе Херсоне, находящемся под контролем Киева, нанесли удар рядом с объектом транспортной инфраструктуры. Об этом 2 октября сообщил глава общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук.

В областной военной администрации заявили, что ночью был прилёт по цеху предприятия.

В Минобороны официально не сообщали об ударах по территории Украины 2 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в Херсонской области в ночь на 2 октября и утром объявляли воздушную тревогу.

Утром 2 октября официальный представитель украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о взрывах в контролируемой ВСУ части Херсонской области и о повреждении объектов критической инфраструктуры.

В Херсоне с начала суток 2 октября уже трижды сообщили о взрывах. По данным телеканала «Общественное», взрывы слышали ночью, а затем рано утром.

Днём ранее, 1 октября, в городе Умани Черкасской области Украины получил повреждение объект промышленной инфраструктуры. Как сообщил украинский 24-й телеканал, в результате загорелось складское помещение. Кроме того, в ночь на 1 октября воздушную тревогу объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.