Мелитополь, 2 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Военные из российского армейского спецназа «Осман» уничтожили противотанковой управляемой ракетой американский бронетранспортер М113 около села Вербовое на запорожском направлении.

РИА Новости

По данным «РИА Новости», после поражения российской ракетой американский БТР выгорел дотла.

Колонна украинской бронетехники двигалась по полевой дороге у Вербового, когда одну из машин — американский БТР M113 — российские военные поразили из ПТРК (противотанкового управляемого комплекса).

США поставили Киеву M113 в рамках одного из пакетов своей военной помощи. Этот БТР начали производить в январе 1960 года, его наиболее активно применяла американская армия во время Вьетнамской войны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября австрийский полковник Маркус Райснер назвал количество потерянных украинскими военными немецких танков Leopard. По словам эксперта, ВСУ потеряли уже до трети поставленных Западом машин. Он отметил, что эффективность этих «Леопардов» оказалась «менее значительной», чем ожидалось.

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 30 сентября заявил, что при создании вооружения в России учитывают способность уничтожать военную технику Запада. Эксперт также указал на превосходство российских танков на поле боя над западными.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 27 сентября отметил, что Вооружённые силы России с нетерпением ожидают переброски в зону СВО американских танков Abrams для получения опыта по их уничтожению, как это ранее произошло с другой западной бронетехникой. Он почеркнул, что танки Abrams будут так же ярко и эффективно гореть, как ранее горели немецкие Leopard и британские Challenger.