Ульяновск, 2 октября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Трое детей пострадали из-за сработавшей сигнализации в одной из школ Ульяновска, сообщил 2 октября Telegram-канал «112».

Валерий Шарифулин/ТАСС

Сигнал тревоги прозвучал в школе во время урока. Трое детей, испугавшись, выпрыгнули в окно, получив переломы ног.

На место ЧП прибыли представители экстренных служб.

В Татарстане глава Пестречинского муниципального района Ильхам Кашапов 14 сентября сообщил о ЧП в школе в селе Богородском. Ученик второго класса принёс на уроки сигнальную ракетницу и случайно выстрелил.

Пострадали двое учащихся: один получил рваную рану губы, другого оглушило громким звуком. Обоих детей доставили в медицинское учреждение, где им назначили амбулаторное лечение. СК РФ возбудил уголовное дело.