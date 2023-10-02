Варшава, 2 октября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Минобороны Польши подтвердило, что получило от Великобритании истребители Eurofighter Typhoon. Об этом 2 октября сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в соцсети X (ранее Twitter).

Fabian Sommer/dpa/Global Look Press Истребитель Eurofighter Typhoon

«В Польшу уже прибыли истребители Typhoon Королевских ВС [Великобритании]», — написал он.

Блащак уточнил, что британские пилоты вместе с польскими лётчиками истребителей F-16 будут патрулировать воздушное пространство Польши. Министр уточнил, что прибытие Typhoon в республику стало результатом переговоров с его британским коллегой Грантом Шэппсом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Шэппс заявил, что Британия направит в Польшу истребители Typhoon для защиты последней от возможной угрозы со стороны России. По его словам, таким образом Лондон намерен направить «мощный сигнал» о поддержке Варшавы.

В комитете парламента Великобритании по обороне 10 сентября заявили, что ВВС страны испытывают серьёзную нехватку боевых самолётов и не имеют достаточных резервов на случай масштабного военного конфликта.

По данным комитета, на сегодняшний день на вооружении британских ВВС стоит 205 самолётов, включая 159 истребителей. В парламенте Британии предположили, что нарастить боеспособность ВВС страны возможно путём закупки новой партии американских истребителей F-35.