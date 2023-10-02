Киев, 2 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Утром 2 октября в Херсоне (находится под контролем Киева) снова прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

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По данным телеканала, с начала суток взрывы прогремели в городе в третий раз: их слышали ночью, а затем рано утром.

Как сообщало ИА Регнум, в Херсонской области в ночь на 2 октября и утром объявляли воздушную тревогу.

Утром 2 октября официальный представитель украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила о взрывах в контролируемой ВСУ части Херсонской области и о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Позже украинские СМИ распространили информацию о взрывах на территории Харькова. Её подтвердили местные власти.