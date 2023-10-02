София, 2 октября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. София запретила автомобилям с российскими номерами въезд в страну. Ограничения начнут действовать до конца дня 2 октября. Об этом заявил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов, сообщило издание «24 часа».

РИА Новости/ Тарас Литвиненко

Он пояснил, что запрет распространят как на легковые машины, так и на грузовики.

«Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнёт действовать запрет на въезд российских автомобилей», ― сказал Златанов.

Как сообщало ИА Регнум, в Литве с 11 сентября перестали впускать в страну автомобили с российскими номерами, кроме тех, которые транзитом следуют в Калининградскую область или из неё. В Латвии с 12 сентября запретили въезжать в ЕС автомобилям с российскими номерами. С 13 сентября запретили въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию Эстонии. Как пояснил глава МВД республики Лаури Ляэнеметса, запрет обусловлен санкциями Евросоюза.

О запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей 15 сентября заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. При этом ограничения не коснулись дипломатических авто и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

Власти Норвегии вводят запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ночь с 3 октября. Ограничения не распространяются на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также их родственники.

При этом Франция не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что в соответствии с санкционным законодательством въезд в страны содружества на автомобилях, зарегистрированных в России, будет считаться запрещённым импортом. Российским гражданам также запрещено ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Позднее в ЕС разъяснили, что у россиян не собираются отнимать на границе недорогие, обычные личные вещи, которые не относятся к предметам роскоши.