Киев, 2 октября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Население Украины к сегодняшнему дню сократилось до 23 млн человек и продолжает уменьшаться. Об этом 2 октября написал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале.

Zuma/TASS

«На территории страны осталось 23 млн человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 млн украинцев», — указал он.

Экс-премьер отметил, что трудоспособная молодёжь Украины массово уезжает из страны, и добавил, что в стране ускоренными темпами продолжается мобилизация, чтобы набрать ресурс не менее чем на год активных «мясных штурмов».

«Эксперты даже называют конкретную цифру — до 500 тысяч «добровольцев» к весне. И, учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать к всё более драконовским методам», — уточил Азаров.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября издание Asia Times написало, что потери украинской армии заставляют киевского лидера Владимира Зеленского прибегать к беспрецедентным мерам для восполнения в рядах военных.

Бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато 17 сентября заявил, что население Украины, численность которого тщательно скрывает Киев, находится под угрозой полного исчезновения. Он напомнил, что Украинский институт будущего в начале июня заявлял о 29 млн человек, проживающих на Украине.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин 14 сентября рассказал, что, согласно данным разведки и анализу открытых источников, ВСУ с начала российской спецоперации потеряли уже около 500 тыс. военных. По его словам, в это число не входят неспособные воевать раненые и пропавшие без вести.

В данный момент на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ и болезнями эндокринной системы.