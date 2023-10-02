Вашингтон, 2 октября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Во многих американских больницах существует серьёзная проблема — врачи приёмных отделений не в состоянии оказать квалифицированную помощь детям, сообщило издание The Wall Street Journal.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

Автор материала сообщил, что в США дети нередко умирают в плохо подготовленных приёмных отделениях неотложной помощи. При этом регулирующие органы не проводят необходимую работу, чтобы отделения скорой помощи были готовы к лечению детей в чрезвычайных ситуациях.

Эти выводы авторы статьи сделали на основе результатов статистического исследования детской смертности в приёмном покое американских больниц. Оказалось, что после обращений в отделения первой помощи в стране каждый год умирают сотни несовершеннолетних.

Также выяснилось, что из всех больниц только 14% прошли сертификацию и имеют возможность оказывать качественную помощь детям.

Во многих больницах работают врачи неотложной помощи без необходимого опыта. Зачастую они не могут вовремя распознать опасные заболевания. Кроме того, нередко врачи назначают детям лекарства во «взрослых» дозах.

Проблема, как отметила газета, в том, что государство не выделяет необходимых средств на проведение проверок готовности приёмных отделений больниц. Например, навыки работы с детьми в 25 американских штатах у врачей никак не проверяют.

В начале года агентство Associated Press сообщило, что в США в 15 раз за пять лет выросло количество случаев отравления маленьких детей марихуаной. Токсикологические центры США в 2017–2021 гг. зафиксировали свыше семи тысяч отравлений лакомствами с марихуаной среди детей младше шести лет.

В конце прошлого года The Wall Street Journal сообщила, что в США за последние пять лет зарегистрировали рекордное количество заболевших респираторно-синцитиальными вирусами (РВС). Медучреждения заявили, что нуждаются в дополнительных вложениях, не исключив возможности возникновения тридемии — эпидемии коронавируса, гриппа и РВС.