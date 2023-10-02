Около 18 человек пропали после пожара в ночном клубе в Испании
Мурсия, Испания, 2 октября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В результате пожара в ночном клубе в испанском городе Мурсии, расположенном на юго-востоке страны, как минимум 18 человек пропали без вести. Об этом 1 октября сообщила заместитель мэра города Ребека Перес в эфире телеканала RTVE.
«К сожалению, есть информация, что… 18 человек пропали без вести [в результате пожара]», — сказала она.
Перес уточнила, что городские власти пока не могут точно сказать, продолжают ли пропавшие люди находиться на месте пожара, и заверила, что спасательная операция продолжается.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о не менее 13 погибших при пожаре на дискотеке в ночном клубе в Мурсии. Ещё 15 человек на тот момент числились пропавшими без вести.
Возгорание произошло рано утром 1 октября в ночном клубе La Fonda в курортной зоне Атальяс. Огонь моментально распространился и перекинулся на расположенный около него театр. Затем крыша ночного клуба упала на находившихся в нём людей.