Улан-Удэ, 2 октября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В Бурятии водитель устроил ДТП и сбежал с места аварии, бросив пострадавших жену и годовалого сына. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что авария произошла 30 сентября примерно в 22:00 (17:00 мск) в Кижингинском районе Бурятии.

«Водитель автомобиля Toyota Camry (27 лет), следуя со стороны города Улан-Удэ в направлении села Кижинга, в 25 километрах от села Кижинга не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. После чего скрылся с места ДТП», — говорится в сообщении.

Пострадавших в ДТП 27-летнюю жену и годовалого сына водителя госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Позднее мужчину удалось задержать, его привлекли к административной ответственности за оставление места аварии и нарушение правил перевозки ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, при столкновении двух легковушек и грузовика 1 октября в Минераловодском округе Ставропольского края погибли четыре человека. Сотрудники полиции выясняют причины и детали ДТП, а также устанавливают личности погибших.

В подмосковной Балашихе 1 октября водитель кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли четыре человека.