Исмаилия, Египет, 2 октября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. В результате пожара в здании управления сил безопасности в северо-восточной провинции Египта Исмаилия пострадали как минимум 38 человек. Об этом 2 октября сообщил египетский минздрав в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Global Look Press/Stringer/dpa

«Медицинские бригады оказали неотложную помощь 12 пострадавшим на месте происшествия, 26 человек были доставлены в медицинский комплекс в Исмаилии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место возгорания направили 50 машин скорой помощи, все больницы в провинции сообщили о готовности к приёму пострадавших от пожара.

В данный момент пожар удалось локализовать и он не перекинулся на расположенные рядом здания. Продолжается спасательная операция.

Global Look Press/dpa

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при пожаре в деревянном доме в Зилаирском районе Башкирии погибли женщина 1986 года рождения и её ребёнок 2022 года рождения.

В одном из жилых домов в Тобольске 1 октября произошёл взрыв газа. Возникший от взрыва пожар перекинулся на кровлю жилого дома, сотрудники МЧС эвакуировали из здания жильцов.

В результате инцидента пострадали три человека, которых доставили в больницы. Площадь возгорания составила 800 кв. м.