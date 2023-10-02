Луганск, 2 октября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) по подозрению в шпионаже задержали местного жителя. Об этом 2 октября сообщили в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, мужчина передавал украинской разведке данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооружённых сил России.

«Уроженец города Рубежное с целью оказания содействия вооружённым формированиям Украины по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, осуществил сбор и передачу сведений военного характера», ― добавили в управлении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ангарска, которого заподозрили в сборе сведений для разведки Украины. По данным ФСБ, работник одного из производственных предприятий региона собирал информацию и подготовил фотоматериалы о состоянии промышленного объекта и выпускаемой продукции. Эти сведения он планировал передать представителю Главного управления разведки министерства обороны Украины, пояснили в пресс-службе. Также по заданию спецслужбы фигурант распространял листовки, дискредитирующие использование ВС России в целях защиты интересов государства и его граждан.

Сотрудники ФСБ 10 августа задержали жителя Самарской области по подозрению в госизмене. Установлено, что мужчина отправлял украинским спецслужбам данные о передвижении российских эшелонов с военной техникой. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Россиянину грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, женщина собирала информацию о дислокации подразделений российских войск и передавала её Службе безопасности Украины (СБУ).