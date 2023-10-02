Уфа, 2 октября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В Башкирии в результате пожара в деревянном доме в Зилаирском районе погибли женщина 1986 года рождения и её ребёнок 2022 года рождения. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

МЧС России по Республике Башкортостан

Уточняется, что ранним утром 2 октября пожарные МЧС России и добровольной пожарной команды выехали по вызову на тушение пожара в трёхквартирном доме на улице Столичной в селе Зилаир.

После прибытия на место возгорания пожарные в течение получаса локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружены двое погибших — ребёнок 2022 года рождения и её мать 1986 года рождения. В момент возникновения пожара в доме также была бабушка ребёнка, которая успела вовремя эвакуироваться», — говорится в сообщении.

МЧС России по Республике Башкортостан

В работах по ликвидации пожара принимали участие 13 человек и пять единиц техники, специалисты устанавливают причины возникновения возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября в жилом доме в Тобольске произошёл взрыв газа. Пожар от взрыва перешёл на кровлю жилого дома, сотрудники МЧС эвакуировали из здания жильцов.

Позднее стало известно, что в результате инцидента пострадали три человека, которых доставили в медучреждения. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.