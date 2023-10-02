Щелковский район, Московская область, 2 октября, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Школьный автобус попал в дорожную аварию в Щелковском городском округе в Московской области, сообщило 2 октября региональное управление МВД.

МВД России

Инцидент произошёл в 08:20 мск на 17-м км Фряновского шоссе.

«По предварительной информации, водитель 1953 года рождения, управляя автобусом, в котором находилось 30 детей и семь взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

В Пермском крае 18 сентября в ДТП попал школьный автобус. В результате дорожной аварии пострадали 15 детей и взрослый. По факту ДТП региональное управление СК России возбудило уголовное дело.

Авария произошла из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате автобус, в котором находились 20 пассажиров, съехал с дороги.