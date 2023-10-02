Омск, 2 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Правительство Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко приняло решение предоставить субсидии организациям на приобретение и поставку новых газовых баллонов для бытовых нужд жителей региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Предоставление субсидий, объём которых составит 20 млн рублей, предусмотрено за счет средств областного бюджета. Так, выделение средств позволит приобрести более 5 тысяч новых газовых баллонов. Увеличение количества обменной тары нужно для того, чтобы обеспечить жителей сельских районов сжиженным газом в баллонах.

Дополнительный оборотный фонд поможет оперативно поставлять газ в сёла и поселения. Мера поддержки предоставляется компаниям и предпринимателям для возмещения части затрат на приобретение новых баллонов, которые будут направлены для реализации сжиженного газа на бытовые нужды населения. Кроме того, выделение субсидии позволит избежать роста розничных цен для конечных потребителей.

По поручению Виталия Хоценко министерство энергетики и ЖКХ уже провело переговоры с поставщиками о предоставлении региону новой обменной тары разного объема — 50 литров и 27 литров, чтобы обновить фонд баллонов и ускорить их оборот.