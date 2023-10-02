Харьков, Украина, 2 октября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. В Харькове 2 октября прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Алексей Даничев/РИА Новости

Об этом же в своём Telegram-канале утром 2 октября сообщил Олег Синегубов — глава Харьковской областной военной администрации.

Утром в Харьковской области объявили режим воздушной тревоги. В ночь на 2 октября этот режим временно вводили в ряде украинских регионов.

В ВСУ 2 октября заявили, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, в результате взрыва получил повреждение объект критической инфраструктуры.