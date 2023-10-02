Калуга, 2 октября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Праздник для активистов территориальных общин и жителей избирательных округов организовали депутаты Городской думы Калуги. Торжества были приурочены к Международному дню пожилого человека.

Пресс-служба Городской думы Калуги Празднование Международного дня пожилого человека в Калуге

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Сергей Павлов, Константин Сотсков, Андрей Макаров, Виктор Борсук и Наталия Кононова поздравили каждого приглашенного с праздником, вручили им сладкие подарки и цветы. Также, сообщает пресс-служба Городской думы, гостей праздника ждал спектакль.

Пресс-служба Городской думы Калуги Празднование Международного дня пожилого человека в Калуге

«Сегодня здесь собрались люди зрелые, но очень активные, — отметил Юрий Моисеев. — Мы постарались дать пожилым людям заряд хорошего настроения и бодрости, возможность встретиться и пообщаться. От всей души благодарю представителей старшего поколения за всё, что они сделали для нашего города, за их добросовестный труд и активную жизненную позицию!»