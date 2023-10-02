Новая Каховка, Херсонская область, 2 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В результате обстрела жилых домов и гражданской инфраструктуры Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинской армии погиб мирный житель. Об этом 2 октября сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что ВСУ произвели очередной обстрел Новой Каховки и населённых пунктов городского округа в ночь на 2 октября и при этом удары украинская армия наносила по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

«В результате очередного обстрела с правого берега на улице Кирова погиб мужчина 1964 года рождения», — говорится в сообщении и уточняется, что мужчина погиб в собственном доме во время обстрела со стороны украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при обстреле ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа получил повреждения жилой дом. Он подчеркнул, что в результате удара со стороны украинской армии никто не пострадал.

ВСУ 1 октября обстреляли в Шебекино в Белгородской области район центрального рынка, в результате чего пострадали три мирных жителя. Также получили повреждения фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.