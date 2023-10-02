Москва, 2 октября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Обвиняемому в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Александру Пермякову могут продлить срок заключения под стражей. На этом настаивает следствие, сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Александр Пермяков

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении [срока содержания под] стражей Пермякова А. А», ― сказал в беседе с «РИА Новости» представитель суда.

Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2023 года машину, в которой находился Захар Прилепин, взорвали под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина координировали США. МИД заявил, что в покушении на Прилепина и убийстве Шубина виновны Украина и США.

В конце мая Прилепин рассказал о последних часах перед покушением. По его словам, к нему домой подъехал сослуживец Шубин и сказал, что машины проверены, заправлены и можно ехать. За неделю до этого они вместе вернулись по ротации в отпуск из зоны СВО, где служили в Росгвардии в составе батальона «Оплот». У Прилепина был контракт на год, и он собирался его ещё продлить на полгода. А у Шубина контракт на полгода, он заканчивался через два месяца, но он также собирался его продлить.

Прилепин признался, что не слышал ни взрыва, ни хлопка. От добавил, что очнулся и понял, что машина перевёрнута.

Следователь по делу о покушении на писателя 29 июня сообщил, что пока не удалось установить заказчика атаки, и призвал сделать заседание суда закрытым. Суд согласился с этими доводами и удовлетворил ходатайство.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Прилепина и его погибшего соратника Александра Шубина орденами Мужества.