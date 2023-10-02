Лондон, 2 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Получившие ранения военные украинской армии заразились инфекциями, оказавшимися устойчивыми практически ко всем имеющимся антибиотикам. Об этом 2 августа сообщила британская газета Financial Times.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — говорится в публикации.

По данным издания, с начала украинского конфликта такие случаи участились не только на территории Украины, но и в тех частях европейских стран, куда раненых военных ВСУ доставляли для лечения.

Отмечается, что люди могли заразиться такой инфекцией как в госпиталях на Украине, так и в местах пребывания украинских беженцев на территории других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября офицер-инструктор группировки российских войск «Юг» с позывным Аид заявил, что украинские военные стараются уничтожать своих попадающих в плен к ВС России бойцов ещё у линии фронта. По словам эксперта, это делается, чтобы не допустить утечки информации.

Ранее в этот же день депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления ВСУ, согласованный лидером киевского режима Владимиром Зеленским на Западе. Он указал, что Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государству.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что в контрнаступлении ВСУ очевидна даже не пробуксовка, а настоящий провал. Глав государства уточнил, что с начала контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тыс. человек.