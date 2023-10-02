Херсон, 2 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Правоохранители Херсонской области изъяли у жителя Скадовского района пусковую ракетную установку, предположительно, от вертолёта Ми-8, которую он обнаружил в лесу. Об этом 2 октября сообщили журналистам в региональном главке МВД России.

ГУ МВД России по Херсонской области

«Полицейские получили информацию о том, что 47-летний житель села Михайловка Скадовского района Херсонской области хранит устройство для запуска ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки полученной информации сотрудники правоохранительных органов нашли на придомовой территории в сарае под мешками пусковую установку для неуправляемых ракет, как предполагается, от вертолёта Ми-8.

По словам мужчины, он обнаружил указанную пусковую установку в лесу, погрузил её на прицеп своего автомобиля и отвёз домой для того, чтобы затем сдать её в металлолом. Установку изъяли и направили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа правоохранители нашли в Херсонской области схрон с оружием и боеприпасами. Из него изъяли два автомата АК-74 калибра 5,45 мм, почти 860 патронов калибра 5,45 мм, три подсумка для боекомплекта, а также 12 магазинов для АК-74.

В морском порту Мариуполя 22 августа также обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Его организовали боевики националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) для совершения терактов и диверсий на территории ДНР. Из схрона изъяли пять пулемётов типа РПК-74, шесть автоматов и порядка 4 тыс. патронов калибра 5,45 мм.