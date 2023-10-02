Москва, 2 октября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Российские миротворцы в круглосуточном режиме осуществляют обеспечение безопасности автомобилей с мирными жителями, которые самостоятельно выезжают из Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору. Об этом 2 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность передвижения автомобилей с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Нагорного Карабаха через Лачинский коридор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что представители миротворческих сил России круглосуточно ведут сопровождение продовольственных колонн, включая гражданские эвакуационные рейсы, которые производятся для перевозки мирных жителей, не имеющих личного автотранспорта.

На наблюдательные посты российских миротворцев доставили необходимый запас питьевой воды, медикаментов и горючего для оказания гуманитарной помощи, указали в оборонном ведомстве.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, которое призвано не допустить кровопролития, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявил, что процесс переезда жителей Нагорного Карабаха в Армению завершается. По его словам, интенсивность потока въезжающих лиц значительно уменьшилась.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана. В сентябре текущего года Баку начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятий локального характера» для восстановления конституционного строя.

После этого армянская сторона объявила, что военных Армении на территории Нагорного Карабаха нет. Спустя сутки после начала Азербайджаном военных действий стороны договорились о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев. Позднее власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.