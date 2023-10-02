Дамаск, 2 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Введённые в отношении Сирии односторонние санкции являются незаконными и аморальными, сирийская сторона призывает немедленно их отменить. Об этом 2 октября заявил замглавы МИД Сирии Бассам ас-Саббах.

ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

«Односторонние санкции причиняют большие страдания и усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам заместителя главы сирийского МИД, санкционные меры затронули каждый сектор экономики Сирии, что отражается на каждом из сирийских граждан, как внутри страны, так и за рубежом.

«В какой-нибудь третьей стране, например, если вы сириец, то вам сложно открыть банковские счета. Это одно из последствий санкций», — пояснил ас-Саббах.

Он уточнил, что на сегодняшний день Дамаск тесным образом координирует свои действия со странами-единомышленниками, также пострадавшими от односторонних санкций. Замглавы МИД Сирии привёл в качестве примера Кубу, в течение десятилетий находящуюся «под гнётом американского эмбарго».

«Я считаю, что это незаконно. Это бесчеловечно и аморально. Мы все обязаны призвать к немедленной и безоговорочной отмене санкций. Всё, что они утверждают относительно отсутствия влияния санкций на положение в гуманитарной сфере, является ложным и необоснованным», — указал ас-Саббах.

В ходе своих контактов со странами Запада сирийская сторона неоднократно ставила вопрос, почему под действие санкций также попадают находящиеся на территории Сирии гражданские объекты, в том числе детские больницы. Он уточнил, что считает такого рода санкционные меры, по сути, атаками «против сирийского народа и человечности».

«Мы продолжим делать больше на этом направлении… Китай, Россия и другие страны являются ключевыми игроками в данном вопросе, мы продолжим работу с ними», — заключил заместитель министра иностранных дел Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент США Джо Байден продлил на год действие односторонних санкций против Сирии, введённых Вашингтоном 11 мая 2004 года. В число этих санкций входят блокировки активов физических и юридических лиц из Сирии, ограничения на экспорт товаров и услуг в страну.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН 23 марта, что антисирийские санкции мешают поставке тяжелой строительной техники в Сирию. Он уточнил, что такая техника необходима для разбора завалов в пострадавших от землетрясения районах.