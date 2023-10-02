Киев, 2 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В части Херсонской области, контролируемой Киевом, получили повреждения объекты критической инфраструктуры, заявила 2 октября в эфире телеканала «Рада» Наталия Гуменюк, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг».

Ксения Михайлова/РИА Новости

Согласно заявлению Гуменюк, в ночь на 2 октября получили повреждения «объекты критической инфраструктуры», в том числе заводы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 октября в Киеве и в пяти украинских регионах — Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях — объявляли режим воздушной тревоги.

Ранее режим воздушной тревоги объявляли в Херсонской и Николаевской областях.