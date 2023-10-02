Нью-Йорк, США, 2 октября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Большинство развивающихся стран отказываются принимать навязываемое Соединёнными Штатами Америки и их союзниками разделение мира. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, страны развивающегося блока ищут многополярного лидерства и устали от гегемонии Запада. Он пояснил, что это стало понятно из выступлений делегаций в ходе последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Из выступлений лидеров мы видим, что большинство развивающихся стран, знаете ли, устали от западной гегемонии», ― сказал в беседе с «РИА Новости» ас-Саббах на полях завершившейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.

Замглавы сирийского МИД также добавил, что развивающиеся страны на мероприятиях ГА ООН активно заявляли о необходимости реформирования крупнейших международных институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет оставаться гегемоном в мире, так как уже появились и набирают силу новые центры развития. Он отметил, что после саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели Западу стоит задуматься, как долго он сможет продолжать вести линию на доминирование.

Первого сентября глава МИД предупредил, что нацеленный против формирования многополярного мироустройства курс западных стран приведёт к дополнительным конфронтационным ситуациям. Он подчеркнул, что этот процесс невозможно остановить, хотя он и займёт достаточно долгое время.

Президент России Владимир Путин заявил 23 августа, что к украинскому кризису привело желание ряда западных стран удержать гегемонию в мире. Глава государства напомнил, что вначале Запад спровоцировал антиконституционный переворот в Киеве, а затем против несогласных с переворотом началась длившаяся восемь лет война.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с лекцией в Университете Джонса Хопкинса, указал на то, что тот миропорядок, который сложился по итогам холодной войны, закончился. По его словам, десятилетия относительной геополитической стабильности уступили место активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами. Он добавил, что это случилось не в одночасье, а причины происходящего будут предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия.

Издание Newsweek написало, что США уступают России и Китаю влияние на Генеральной Ассамблее ООН, о чем свидетельствуют голосования на сессиях за последние 30 лет. Авторы материала отметили, что Москва и Пекин добились расположения международного сообщества, особенно стран Глобального Юга. Политолог Юрий Светов считает, что США используют отличный от России приём, когда выступают на Генассамблее и ищут поддержки от других стран. Однако ряд государств уже осознал его и не готов подчиняться.