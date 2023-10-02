Москва, 2 октября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Столичная компания, которая производит карты, поставила 20 машин для обучения детей на зеленоградский картодром «ГБУ Талисман». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московский производитель оснастил картодром машинами для обучения детей

«Ранее зеленоградский картодром использовал иностранные машины, однако из-за санкций возникли проблемы не только с их поставками, но и с запчастями для технического обслуживания», — пояснил Овчинский. «На замену пришли карты столичного производства — компания PilotKart поставила 20 изделий, предназначенных для обучения детей от шести лет», — добавил он. По словам Овчинского, машины не только имеют более низкую цену, но и соответствуют отечественным требованиям безопасности и по всем показателям не уступают зарубежным аналогам.

Компания производит пять моделей прокатных и тренировочных картов для взрослых и детей. Предприятие стабильно развивается — с января по август текущего года включительно там произвели и отгрузили около 200 машин, показав фактический рост продаж на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция востребована не только в России — компания экспортирует в Белоруссию и Казахстан.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Кроме того, экспортёрам предоставляют поддержку. На цифровой платформе «Мой экспорт» компании могут бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа запущена в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».