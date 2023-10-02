Берлин, 2 октября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Безуспешное украинское контрнаступление всё больше вызывает вопросов среди западных союзников о прогрессе в области демократии и верховенства закона на Украине, написал в статье для немецкого журнала Focus журналист Рейнхард Шликер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Как бы горько это ни звучало, ценность новостей падает, бонус, дающий образ храброго Давида, которому приходится сражаться с коварным Голиафом из Москвы, больше не является единственным», — указал он.

По словам журналиста, перечень военных поставок ВСУ напоминает «полный базовый набор для Армагеддона», и отсутствие хотя бы одного из пунктов скажется на судьбе Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на этом фоне периодически пытается снизить недовольство западных стран внутриполитической обстановкой на Украине. Одним из таких шагов были недавние кадровые перестановки в министерстве обороны страны, напомнил Шликер.

С точки зрения журналиста, такие меры Зеленскому крайне необходимы, особенно для сохранения помощи от США, где степень общественной поддержки Украины постепенно снижается.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве 3 сентября объявили о назначении Рустема Умерова на пост главы министерства обороны, а занимавший должность Алексей Резников был отправлен в отставку. Украинский лидер отметил, что военному ведомству страны нужны новые подходы.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале отметил, что у Украины осталось 45 дней, а затем выделенные США средства закончатся. При отсутствии денег в госбюджете на социальные выплаты и оружие от США никакого наступления на фронте не будет, это реальный крах, добавил он.

В США закончился 2023 финансовый год, на который было рассчитано предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу, однако по этой программе Киев так ничего и не получил. Закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу был подписан американским президентом Джо Байденом 9 мая.