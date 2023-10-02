Варшава, 2 октября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с посылом не забывать заслуги его страны. Об этом написала газета Dziennik Gazeta Prawna.

(сс) Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий

Зеленский, по мнению Моравецкого, думает, что у Киева будут тесные отношения с Берлином. Он посоветовал быть осторожным в отношениях с немцами.

При этом Моравецкий подчеркнул, что Варшава приютила миллионы украинских беженцев.

Премьер-министр Польши напомнил Киеву, что Германия всегда будет пытаться наладить отношения с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, новое обострение отношений между Польшей и Германией произошло в сентябре 2023 года. В Берлине заявили, что страны ЕС, и прежде всего Польша, не препятствуют нелегальным мигрантам незаконно попадать в Германию. На границе Германии и Польши был усилен контроль.

К конфликту Варшавы и Киева привело ошибочное решение Еврокомиссии по украинскому зерну, заявил аналитик центра «Брейгель» Дэвид Клейманн.

По словам главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, отношения двух стран портит несправедливое ко многим полякам поведение Зеленского.