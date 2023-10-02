Москва, 2 октября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В спортивном комплексе «Лужники» 30 сентября состоялся финал юбилейной спартакиады «Моспром» среди промышленников. В итоговых соревнованиях приняли участие 2,5 тысячи человек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

«Корпоративный спорт даёт возможность сотрудникам пообщаться в неформальной обстановке, получше узнать коллег, поддержать спортивную форму», — пояснил Овчинский. Он добавил, что спартакиада «Моспром» объединяет коллективы нескольких сотен предприятий, которые в рамках соревнований налаживают рабочие контакты, находят партнёров для реализации проектов, а также обретают новые знакомства. «Так, за пять лет в состязаниях для промышленников приняли участие более 15 тысяч человек. При этом каждый год количество участников растёт, в этот раз за победу состязались свыше шести тысяч спортсменов, что в два раза больше, чем в предыдущие годы», — отметил Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Более шести тысяч человек приняли участие в спартакиаде «Моспром-2023»

В финале спартакиады в этом году встретились 430 команд по 12 спортивным дисциплинам: волейбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, шахматы, дартс, бильярд, плавание, легкая атлетика, футбол, киберспорт, хоккей, тэг-регби.

По итогам спартакиады самым спортивным предприятием стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Среди технических вузов самым спортивным признали Московский авиационный институт (ФГБОУ ВПО «МАИ»), среди колледжей — РТУ МИРЭА.

Одним из наиболее популярных видов спорта в этом сезоне оказался настольный теннис: в него играла 121 команда. Самым взрослым участником состязаний стал 88-летний сотрудник НИКИЭТ Анатолий Никитин, который боролся за победу в соревнованиях по шахматам.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Более шести тысяч человек приняли участие в спартакиаде «Моспром-2023»

В финальный день спартакиады участников поддерживали знаменитые спортсмены Владислав Третьяк, Сослан Асбаров, а также Дина и Арина Аверины. Спортсмены провели авторские мастер-классы, на которых поделились профессиональными секретами.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.